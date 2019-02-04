В Саратове чиновницу задержали за махинации с землёй

В Саратове глава городского комитета по управлению имуществом задержана по делу о превышении полномочий при выделении земли под строительство многоквартирных жилых домов. Об этом сообщили в региональной прокуратуре.

— Органами предварительного расследования по подозрению в совершении преступления задержана второй фигурант уголовного дела — председатель Комитета по управлению имущества Администрации муниципального образования "Город Саратов", — сообщили в ведомстве.

Первым фигурантом стал экс-начальник отдела муниципального контроля комитета по имуществу мэрии города. Его обвинили в получении три года назад взяток на 18 млн за выдачу разрешений на строительство домов на муниципальном участке.

Прокуратура обратилась в суд для возврата этих земель городу.

Ранее была уволена саратовская чиновница, заставившая учителей собирать снег в мешки.