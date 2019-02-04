Лукашенко поручил не закрывать границу Белоруссии "на замок наглухо"

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Лукашенко поручил не закрывать границу Белоруссии "на замок наглухо"

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Александр Лукашенко. Фото: © Администрация президента Белоруссии 

Политик подчеркнул, что нельзя создавать проблемы для собственных граждан и гостей.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что предстоящее увеличение числа пограничников в стране не означает, что нужно закрывать "на замок наглухо" границу.

— Непросто на замок наглухо закрывать границу и создавать проблемы для своих граждан и тех, кто к нам приезжает, — подчеркнул политик.

По словам Лукашенко, количество пограничников увеличивают, чтобы укрепить нацбезопасность и создать благоприятную зону в республике, но в то же время отсечь гостей "с нежелательными намерениями". Белорусский лидер отметил особую важность этого накануне II Европейских игр, которые пройдут в Минске.

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