В Москве из-за оттепели снизили температуру батарей в домах

Отмечается, что все городские системы жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

В столице из-за потепления для сохранения комфорта в помещениях домов понизили температуру в тепловых сетях. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Пётр Бирюков, пишет РИА "Новости".

— Температура теплоносителя снижена до плюс 87–89 градусов из расчёта температуры наружного воздуха минус 1 градус, — заявил Бирюков.

По словам Бирюкова, в холода температура теплоносителя в городских сетях достигает плюс 125 градусов. Заммэра пояснил, что за регулировку во внутридомовых системах отопления отвечают жилищные и управляющие компании.

В условиях потепления все системы жизнеобеспечения Москвы работают в штатном режиме, подчеркнул Бирюков.

Ранее сообщалось, что похолодание в столице ожидается ко вторнику, а в ночь на 6 февраля в городе ожидается до 10 градусов мороза.