В НАТО рассказали о наращивании присутствия в Чёрном море

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В НАТО рассказали о наращивании присутствия в Чёрном море

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Фото: © Flickr/NATO North Atlantic Treaty Organization

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что альянс увеличил присутствие своих военных кораблей в Чёрном море. За последние два года срок пребывания флота стран — членов НАТО в Чёрном море увеличился с 80 до 120 дней, приводит слова Гетемюллер из Атлантического комитета Норвегии РИА "Новости".

Причиной того, что корабли увеличивают пребывание в Чёрном море, стало усиление партнёрских отношений Североатлантического альянса с Украиной и Грузией.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в НАТО заявил, что Украина поспособствует заходу кораблей альянса в Азовское море.

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