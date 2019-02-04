В НАТО рассказали о наращивании присутствия в Чёрном море

Заместитель генсека НАТО Роуз Гетемюллер заявила, что альянс увеличил присутствие своих военных кораблей в Чёрном море. За последние два года срок пребывания флота стран — членов НАТО в Чёрном море увеличился с 80 до 120 дней, приводит слова Гетемюллер из Атлантического комитета Норвегии РИА "Новости".

Причиной того, что корабли увеличивают пребывание в Чёрном море, стало усиление партнёрских отношений Североатлантического альянса с Украиной и Грузией.

Ранее глава МИД Украины Павел Климкин на брифинге в НАТО заявил, что Украина поспособствует заходу кораблей альянса в Азовское море.