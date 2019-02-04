Погиб ещё один ребёнок. Число жертв пожара в "звёздном доме" выросло до восьми

По предварительным данным, возгорание случилось из-за электропроводки. Возбуждено уголовное дело.

Спасатели нашли ещё одно тело в горевшем сегодня доме на Никитском бульваре в центре Москвы. Как сообщает ТАСС со ссылкой на свой источник, это ребёнок. СК РФ подтвердил эти данные. Таким образом, число жертв выросло до восьми, двое из них дети.

Ранее сообщалось, что пожар мог возникнуть из-за неисправности электроприбора. Возгорание могло начаться с квартиры дочери музыканта Юрия Башмета.

Возбуждено уголовное дело. На месте ЧП работает судебно-экспертная лаборатория. В доме есть угроза обрушения. Лайф публиковал список известных на то время погибших.