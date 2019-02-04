В США умерла актриса из "Остаться в живых"

Как отмечается, информацию о смерти Адамс официально подтвердил её сын Митч Дэнтон.

Американская актриса Джули Адамс скончалась в Лос-Анджелесе 3 февраля на 93-м году жизни.

Адамс начинала карьеру, играя второстепенных персонажей в фильмах. Позднее актриса сделала выбор в пользу телевизионных проектов. Адамс известна по ролям в телесериалах "Альфред Хичкок представляет", "Мэверик", "Она написала убийство", "Мелроуз Плэйс" и "Остаться в живых".

Julie Adams Dies: ‘Creature Of The Black Lagoon’ Actress Was 92 https://t.co/ujX9CwyQ4P pic.twitter.com/pdghxfhbIM — Deadline Hollywood (@DEADLINE) 4 февраля 2019 г.

Информацию о смерти актрисы прокомментировали многие известные люди. В частности, мексиканский режиссёр Гильермо Дель Торо написал в "Твиттере", что оплакивает кончину Адамс.

Ранее Лайф писал о смерти актёра из "Терминатора" и "Гремлинов" Дика Миллера.