Не поделили покойника. На Урале депутат устроил пьяный дебош в морге

По словам пострадавшего, парламентарий не хотел отдавать конкурентам "клиента" жены, у которой есть ритуальное агентство.

Депутата думы города Арамиля Свердловской области Дмитрия Сурина обвинили в пьяном дебоше в местном морге из-за покойника. По словам владельца ритуальной компании "Доверие" Константина Власенко, мужчина избил его сотрудника.

Предприниматель рассказал, что к ним обратились родственники умершего и он отправил в морг местной больницы своего подчинённого. Однако Сурин, жена которого тоже владеет ритуальной компанией, не согласен был отдавать "клиента".

— Приехал сильно пьяный депутат Дмитрий Сурин. Ритуальная контора "Обряд" числится на его жене. Он заявил, что все покойники в больнице его, у него договор, напал на моего агента и избил его. Парню пришлось спасаться бегством, — цитирует Власенко URA.RU.

По словам бизнесмена, его сотрудник снял побои и написал заявление в полицию. Он также заявил, что через несколько недель после открытия "Обряда" таинственным образом сгорела "Газель", принадлежащая "Доверию". Сам Сурин все обвинения в свой адрес отрицает.