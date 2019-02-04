Звезда "Сватов" Фёдор Добронравов отменил выступления ради здоровья

В прошлом году всенародный любимец перенёс инсульт и с тех пор вынужден пристально следить за своим самочувствием.

Народный артист РФ, популярный актёр Фёдор Добронравов отменил выступления в Рязани и Туле, где гастролировал со спектаклем "Ловушка для мужа". В ряде СМИ появилась информация, что всенародный любимец "серьёзно болен" и даже "госпитализирован в предынсультном состоянии", однако эту информацию Добронравов опроверг.

Звезда "Сватов" объяснила свой отказ выйти на сцену плановым медицинским обследованием.

— У меня такой плотный график, что врачи иногда просят меня: "Фёдор Викторович, пора обследоваться (…) То, что я себя чувствую хорошо, — это факт, — приводит слова Добронравова РИА "Новости".

Напомним, год назад актёр перенёс инсульт, но успешно восстановился и спустя несколько месяцев вернулся на сцену.

Фёдор Добронравов работает в Московском театре сатиры с 2003 года. В его репертуаре пять спектаклей. Также он известен по комедийному шоу "6 кадров" и сериалу "Сваты".