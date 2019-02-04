Хантсман сообщил о данных по испытаниям России, которые якобы нарушают ДРСМД

В МИД РФ ранее заявили, что две даты и "спутниковый снимок, который можно скачать из Интернета" — это "не то же самое, что свидетельство о дальности".

Посол США в России Джон Хантсман рассказал, что Соединённые Штаты предоставили РФ географические координаты и даты проведения испытаний ракеты 9М729, которая, по мнению американской стороны, нарушает ДРСМД.

— Россия провела лётные испытания 9М729 на расстояния, существенно превышающие 500 километров, — написал он в своей статье, опубликованной РБК. — Но Россия продолжает отрицать, что совершила неправомерные действия.

Отметим, Москва не раз заявляла, что строго соблюдает обязательства по соглашению. В то же время министр иностранных дел нашей страны Сергей Лавров отмечал, что вопросы по вопросу соблюдения ДРСМД есть как раз к США.

Замглавы МИД РФ Сергей Рябков ранее рассказал, что Штаты передали российской стороне две даты и "спутниковый снимок, который можно скачать из Интернета", однако это "не то же самое, что свидетельство о дальности".

Как писал Лайф, ранее Лавров оценил вероятность холодной войны из-за приостановки ДРСМД.