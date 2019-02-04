Передачек не дождался. Сенатор Арашуков начал есть тюремную еду

Отмечается, что его отец на питание в изоляторе не жалуется — говорит, кормят вкуснее, чем дома.

Арестованный сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков, который находится в СИЗО, начал пить чай и есть первое, сообщают "Известия".

Как уточняется, Арашуков пока не получал продуктовых передач от близких. Покупать еду в тюремном магазине сенатор не может из-за отсутствия средств на его личном счету.

Член Общественной наблюдательной комиссии Борис Клин добавил, что к арестованному сенатору пока не пустили адвоката. По словам Клина, это может быть связано с нехваткой помещений для защитников.

Как отмечается, отец сенатора и советник главы ООО "Газпром межрегионгаз" Рауль Арашуков на еду в СИЗО не жалуется — мужчина сообщил, что его так вкусно не кормили даже дома.

Ранее сообщалось, что сенатор от Карачаево-Черкесии Рауф Арашуков отказался от еды в СИЗО "Лефортово", заявив, что будет питаться лишь своей едой.