Украина не стала признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

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Украина не стала признавать Гуайдо временным президентом Венесуэлы

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Хуан Гуайдо. Фото: © Twitter/Cristian Hidalgo

В МИД страны подчеркнули, что от оппозиционера и других политиков зависит возвращение к демократическому управлению в республике.

Киев признаёт Хуана Гуайдо главой единственного демократически избранного органа власти Венесуэлы и лидером оппозиции. Об этом заявила пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.

— От него и других руководителей политических сил Венесуэлы зависит возвращение к демократическому управлению в стране, — цитирует Зеленко УНИАН.

Она подчеркнула, что Незалежная призывает сделать всё возможное для предотвращения силовых методов разрешения политического кризиса и предотвращения экономической катастрофы в Венесуэле. Временным президентом Боливарианской Республики Киев лидера оппозиции признавать не стал.

Ранее Гуайдо признали лидером Венесуэлы Великобритания, Испания, Австрия, Франция, Дания, Швеция, Германия.

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