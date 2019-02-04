Житель Анапы расстрелял соседей из ружья из-за громкой музыки

Отец и сын, взяв с собой молоток и заручившись поддержкой знакомого, пришли к подозреваемому с претензиями из-за его замечания.

В Анапе 53-летний мужчина застрелил из охотничьего ружья соседей, в доме которых громко играла музыка. Инцидент произошёл вечером 3 февраля, сообщает региональное следственное управление СК РФ.

Как уточняется, мужчина сделал замечание 60-летнему соседу и его 30-летнему сыну. Отец и сын вместе со своим знакомым пришли к дому подозреваемого, взяв с собой молоток. Во дворе они стали предъявлять мужчине претензии из-за сделанного замечания.

В результате 53-летний мужчина вооружился охотничьим ружьём и произвёл выстрелы по соседям. Те в результате полученных повреждений скончались на месте инцидента.

Отмечается, что подозреваемый сам сообщил о случившемся правоохранителям и вызвал бригаду скорой помощи.

— Приехавшие медики констатировали смерть потерпевших, а злоумышленник был задержан правоохранителями, — сообщает СУ СКР.

Подозреваемый был задержан, с ним работает следователь. Рассматривается вопрос о заключении мужчины под стражу, в отношении него возбуждено уголовное дело.

Ранее под Волгоградом мужчина по просьбе супруги застрелил соседа-меломана, который громкой музыкой мешал им спать.