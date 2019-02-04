Композитор Вячеслав Овчинников умер в Москве

Известный российский композитор Вячеслав Овчинников, который ранее был госпитализирован в Москве, скончался сегодня на 83-м году жизни. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на замглавы Союза кинематографистов России Клима Лаврентьева.

Овчинников написал музыку для многих фильмов, в числе которых "Иваново детство", "Андрей Рублёв", "Дворянское гнездо", "Они сражались за Родину", а также "Война и мир".

Ранее Лайф писал о смерти известного рэпера Децла. Он скончался 3 февраля в одном из кафе Ижевска сразу после своего выступления. Ему было 35 лет. Предварительной причиной смерти музыканта была названа сердечная патология.