Татьяна Тарасова перенесла серьёзную операцию

В одном глазу ей заменили хрусталик. Вторая операция предстоит на днях, тренер чувствует себя хорошо.

Татьяна Тарасова, заслуженный тренер СССР по фигурному катанию, в Москве перенесла серьёзную операцию на глазах. Об этом она сообщила РИА "Новости".

— Мне заменили хрусталик. Всё, по мнению врача, прошло замечательно, поэтому я уже дома, — сказала она.

Тарасова уточнила, что чувствует себя хорошо, но зрение ещё не совсем восстановилось. Предстоит ещё одна операция — на втором глазу. Возможно, она состоится послезавтра.

Знаменитый тренер добавила, что рассчитывает вскоре вернуться к работе, посетить чемпионат мира в Японии, универсиаду в Красноярске.

Ранее в свой юбилей Татьяна Тарасова рассказала, когда "сошла с дистанции навсегда".