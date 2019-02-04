Глава Минтранса прокомментировал идею "Группы ГАЗ" запретить старые автобусы

Автопроизводитель выступил с данной инициативой после жуткого ДТП под Калугой, унёсшего жизни семи человек, включая четверых детей.

Старые автобусы могут использоваться для пассажирских перевозок, если они технически исправны и периодически проходят техосмотр, но в обратном случае такие транспортные средства нельзя допускать к работе на дороге. Так глава Минтранса РФ Евгений Дитрих прокомментировал предложение "Группы ГАЗ".

— С точки зрения жёсткого вывода с рынка, вывода с дороги тех, кто такого рода технический осмотр не проходит и не подтверждает техническую исправность, полностью поддерживаю то, что сказал "ГАЗ", — подчеркнул министр.

Дитрих отметил, что сейчас требования по перевозке детей и так достаточно жёсткие. По его словам, желающих этим заниматься не так много.

Напомним, "Группа ГАЗ" предложила запретить использование старых автобусов для пассажирских перевозок после жуткого ДТП под Калугой, унёсшего жизни семи человек, в числе которых четверо детей. Разбившийся автобус MAN, по предварительной информации, на момент перевозки детей эксплуатировался 30 лет.