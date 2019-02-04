Гигиена — основа всего. Врач прокомментировала выявление паразитов у суворовцев

Паразиты могли попасть в лёгкие курсантов Суворовского училища в Ульяновской области двумя способами, и оба они связаны с нечистоплотностью, заявила Лайфу кандидат биологических наук, врач-паразитолог Елена Чернышёва.
По её словам, если речь идёт о заражении от животных, то с ними должен был быть постоянный контакт, и в таком случае очевидна невнимательность суворовцев к гигиене.
— Например, есть сторож, у сторожа хорошая собака и щенята, к примеру, а дети в свободное время с ними играют. Собака больна, а руки как следует не моют, — предположила врач.
Второй вариант — инфицирование через пищу, и тогда речь идёт о нарушении санитарных норм.
— Гигиена — это основа, чтобы не заразиться любым заболеванием. Где-то нужно руки мыть, обязательно правильно готовить пищу, со всеми требованиями, — подчеркнула Чернышёва.
Как ранее писал Лайф, у 27 воспитанников Суворовского училища в Ульяновской области нашли в лёгких патологию.
Позже выяснилось, что у курсантов выявлен эхинококкоз — это заболевание, вызванное распространением одного из видов ленточных червей. Они активно паразитируют в организмах животных.
В училище заявили, что именно животные стали источниками заражения.
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