В Ивановской области цирковая обезьяна укусила двухлетнюю девочку за лицо

В больницу города Южа со рваными ранами попала двухлетняя девочка, после того как её за лицо несколько раз укусила обезьяна. Животное прибыло в город вместе с гастролирующим цирком-шапито, сообщает Управление МВД РФ по Ивановской области.

Полицейским информацию о ранах ребёнка 2016 года рождения передал фельдшер Южской центральной районной больницы.

— Полицейскими установлено, что девочка двух лет вместе с родителями была в местном доме культуры, где проходило представление цирка-шапито. По окончании выступления зрителям было предложено сфотографироваться с цирковой обезьяной. Ребёнка посадили рядом с животным, но при попытке сфотографироваться обезьяна схватила лапами голову девочки и укусила несколько раз за лицо, — поясняют правоохранители произошедшее.

Полицейские проводят проверку. О том, будут ли раны иметь последствия для здоровья или внешности ребёнка, не уточняется.