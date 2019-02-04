Жасмин решила получить гражданство Молдавии, но остаться россиянкой

Артистка заявила, что новый паспорт ей нужен, чтобы быть ближе к супругу. Ради этого сделала вклад в Фонд развития Молдавии.

Певица Жасмин не намерена отказываться от российского гражданства после того, как получит молдавское. Об этом она заявила РИА "Новости".

— Россия была, есть и будет моей любимой родиной, я горжусь нашей страной, — сказала артистка.

Она объяснила, что решила получить молдавский паспорт, поскольку гражданином этой страны является её супруг, мэр города Оргеев Илан Шор.

— На фоне этого факта моё желание получить молдавское гражданство — вполне естественно и закономерно, — отметила Жасмин.

Муж Жасмин подтвердил, что она подала документы на получение гражданства через инвестиции. В ноябре 2018 года в Молдавии вступил в силу закон, по которому гражданином страны можно стать, сделав вклад в фонд её развития.