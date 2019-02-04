На Кубани глава района купил квартиры сиротам в бараке для заключённых

Согласно выводам эксперта, помещения не соответствуют предъявляемым требованиям и непригодны для проживания.

Глава муниципального образования Усть-Лабинский район приобрёл для сирот квартиры в непригодном для проживания бараке, где раньше содержались заключённые. Об этом сообщает СУ СК РФ по Краснодарскому краю.

По версии следствия, администрация района провела электронные аукционы с целью покупки жилья для детей-сирот и оставшихся без попечения родителей детей. В результате были заключены муниципальные контракты на приобретение девяти квартир общей стоимостью более 9,4 миллиона рублей.

Глава администрации принял в собственность жилые помещения без проведения экспертизы. Он подписал "акты приёма-передачи с указанием того, что квартиры соответствуют санитарно-техническим нормам и пригодны для жилья".

Отмечается, что ранее в строениях барачного типа содержались заключённые. По мнению эксперта, помещения непригодны для проживания.

В отношении чиновника возбуждено уголовное дело по статье "Превышение должностных полномочий". Расследование продолжается.

Ранее Лайф писал, что в Хакасии экс-депутат пойдёт под суд за мошенничество с жильём для сирот.