Учёные предрекли изменение цвета Мирового океана

Согласно прогнозу, воды будут пронзительно синими в субтропиках и ярко-зелёными у экватора и полюсов.

Из-за бурного роста сине-зелёных водорослей и другого фитопланктона более 50% воды Мирового океана к концу XXI века изменит цвет на более яркий. Причиной данного явления станет глобальное потепление. Об этом говорится в исследовании, опубликованном в журнале Nature.

— Его воды будут пронзительно синими в субтропиках и ярко-зелёными у экватора и полюсов… Изменения в его цвете значительно повлияют на все цепи питания, — отмечают учёные.

По мнению авторов работы, предсказать все климатические последствия данного феномена невозможно. Однако первое цветение океана привело к массовой гибели рыб и животных от отравления кислотой, выделяемой водорослями. Учёные предупредили, что при мощном разрастании цианобактерий и бурых водорослей в воде появляются обширные пятна. Они могут представлять угрозу для обитателей водных глубин и даже людей.