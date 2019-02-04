В Ростове скончался праведник народов мира, спасавший евреев во время войны

Во время нацистских облав мужчина вместе с отцом укрывал беженцев в силосных ямах.

В Ростове-на-Дону на 93-м году жизни умер Михаил Зирченко, один из праведников народов мира, сообщает РИА "Новости". Как отмечается, после смерти Зирченко в России осталось четыре праведника народов мира.

В Российском еврейском конгрессе рассказали, что в годы Великой Отечественной войны мужчина спас от оккупантов семь еврейских семей — 32 человека.

— Уход праведника — это всегда как личная трагедия. То, что во время войны были такие люди, даёт право всему человечеству считать себя людьми, — заявил президент конгресса Юрий Каннер.

Он отметил, что мир должен помнить о таких героях и о том, что зачастую они спасали незнакомых людей, рискуя жизнью своей и близких.

Подвиг Михаил Зирченко совершил вместе с отцом, который работал бухгалтером в колхозе. Зирченко помог изготовить для евреев поддельные документы, когда в оккупированное немцами село пришли беженцы. На протяжении двух лет во время облав Михаил с отцом Павлом Сергеевичем прятал беженцев в силосных ямах.

После войны Зирченко стал художником. Почётное звание праведника народов мира мужчине в 2004 году присудил Израильский институт памяти "Яд ва-Шем". Подвиг и имя Михаила Зирченко увековечены в музее Яд ва-Шем в Иерусалиме.

Звание праведника народов мира присуждается неевреям, которые спасали евреев в годы оккупации Европы нацистами.