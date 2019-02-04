"Обеспокоены враждебной деятельностью". Евросоюз расширил санкции против Ирана

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"Обеспокоены враждебной деятельностью". Евросоюз расширил санкции против Ирана

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Фото: © Flickr/Stuart Chalmers

В чёрный список попали двое граждан и одна компания страны. В ЕС заявили, что это ответ на "неприемлемое поведение" иранцев в Европе.

Европейский союз ввёл ограничения в отношении двух граждан Ирана и одной зарегистрированной в стране компании. Об этом сказано в официальном заявлении Совета ЕС.

— Совет глубоко обеспокоен враждебной деятельностью, осуществляемой Ираном на территории нескольких государств-членов, — говорится в документе.

ЕС призвал Иран положить конец "неприемлемому поведению". Там подчеркнули, что Евросоюз намерен и в дальнейшем сохранять солидарность в этом вопросе.

Как ранее писал Лайф, в январе 2019 года ЕС ввёл санкции против спецслужб Ирана. Брюссель обвинил их в организации покушений на европейской территории.

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