Комплексы "Искандер-М" вооружат новыми ракетами

Ракетные комплексы "Искандер-М" оборудуют новым типом ракет, приводит РИА "Новости" статью председателя Научно-технического совета Главного ракетно-артиллерийского управления Минобороны полковника Романа Спирина.

По словам автора, в России планируют провести работы по созданию единых носимого и многоцелевого самоходного противотанковых ракетных комплексов, реализующих принцип "выстрелил-забыл" и обеспечивающих возможность пуска ракеты из малоразмерных неподготовленных помещений и огневых фортификационных сооружений.

Менее двух недель назад Лайф приводил слова начальника Ракетных войск и артиллерии Вооружённых сил РФ Михаила Матвеевского. Тот рассказывал о характеристиках ракеты 9М729. Из-за неё американские власти заявили, что выходят из Договора РСМД. Такие ракеты обеспечивают более высокую точность поражения цели, вплоть до метра, и способны уничтожать корабли.