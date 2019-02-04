На Ярославском шоссе произошло массовое ДТП — фото

В Московской области на Ярославском шоссе в Мытищах произошла массовая авария. В ней пострадало три человека, повреждено пять автомобилей.

ЧП случилось на 19-м километре трассы. Его причина ещё выясняется. На снимках видно, что наибольшие повреждения получил УАЗ. Легковые автомобили отделались вмятинами и сломанными бамперами.

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.