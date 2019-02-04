На Ярославском шоссе произошло массовое ДТП — фото

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На Ярославском шоссе произошло массовое ДТП — фото

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В Московской области на Ярославском шоссе в Мытищах произошла массовая авария. В ней пострадало три человека, повреждено пять автомобилей.

<p>Фото: ©L!FE</p>

ЧП случилось на 19-м километре трассы. Его причина ещё выясняется. На снимках видно, что наибольшие повреждения получил УАЗ. Легковые автомобили отделались вмятинами и сломанными бамперами.

<p>Фото: ©L!FE</p>

<p>Фото: ©L!FE</p>

<p>Фото: ©L!FE</p>

<p>Фото: ©L!FE</p>

Фото с места ЧП Лайфу прислал гражданский журналист через приложение LiveCorr (доступно на Android и iOS), за что получил денежное вознаграждение.

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