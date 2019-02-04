Выгорело всё. СК показал видео из уничтоженных огнём квартир "звёздного дома"

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Выгорело всё. СК показал видео из уничтоженных огнём квартир "звёздного дома"

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Как отмечается, на месте происшествия продолжают работать следователи и криминалисты.

Следственный комитет России опубликовал видеозапись, сделанную при осмотре выгоревших из-за возгорания квартир в доме на Никитском бульваре в Москве. Запись размещена в официальном канале СК РФ на YouTube.

На месте инцидента в центре столицы продолжают работать следователи и криминалисты. На кадрах видно, что помещения, которые были охвачены огнём, выгорели практически полностью.

Напомним, в результате пожара в "звёздном доме" в центре Москвы погибло восемь человек, в том числе двое детей.

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