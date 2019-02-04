Россиянина отправили в тюрьму за покупку "волшебных бобов"

Забрать посылку из отделения мужчина попросил свою супругу, которая не знала о её содержимом.

Суд города Волжского признал виновным 36-летнего местного жителя по статье "Контрабанда сильнодействующих веществ". Об этом сообщается на сайте Прокуратуры Волгоградской области.

По информации ведомства, в сентябре 2018 года мужчина заказал в Казахстане лекарственный препарат, содержащий в своём составе сильнодействующее вещество сибутрамин. За препарат он заплатил 12 тысяч рублей, хотя ему было известно о запрете перемещения через государственную границу России сильнодействующего вещества.

Примечательно, что получателем препарата мужчина указал свою жену, которая не знала о содержании заказа. Посылка поступила в одно из подразделений курьерской службы города в октябре. После получения бандероли женщина была задержана правоохранителями. Были изъяты 30 банок с надписями "Циклональное похудание — Волшебные бобы". В них содержалось 1800 капсул препарата с сибутрамином общей массой более 350 граммов.

Мужчину приговорили к году лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима. Его взяли под стражу в зале суда.

Отмечается, что приговор ещё не вступил в силу.

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