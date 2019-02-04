Экс-ведущей "Орла и решки" доверили новое тревел-шоу на Первом канале

Жанна Бадоева появится в новой программе 17 февраля. Она пообещала ответить "на самые жгучие вопросы" зрителей.

Жанна Бадоева будет вести новое тревел-шоу — "Жизнь других" — на Первом канале, пишет ТАСС. Сообщается, что премьера состоится 17 февраля 2019 года.

— Зрители получат ответы на самые жгучие вопросы и узнают о жизни иностранцев всю подноготную, — рассказали в пресс-службе телеканала.

По словам Бадоевой, её всегда интересовало, какие за границей продукты, сколько люди платят за коммунальные услуги, какие там больницы и как живут пожилые люди. Телеведущая посетовала, что до сих пор невозможно было выяснить такие простые вещи.

— Самая сложная часть нашей программы — найти героев, которые пустят к себе домой, честно расскажут о своих привычках и традициях, а также о ценах и зарплатах, — сказала она.