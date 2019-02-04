В Доминиканской Республике произошло сильное землетрясение

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В Доминиканской Республике произошло сильное землетрясение

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Доминиканская Республика, расположенная в Карибском бассейне, пострадала от землетрясения силой 5,3 балла. По сведениям Средиземноморского сейсмологического центра, самые сильные толчки ощущались в 9:33 утра по местному времени (18:33 по Москве).

Землетрясение также ощущалось в Гаити, которое разделяет остров с Доминиканской Республикой, и неподалёку от территории США — Пуэрто-Рико. Данных о разрушениях и пострадавших нет.

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