В Доминиканской Республике произошло сильное землетрясение

Доминиканская Республика, расположенная в Карибском бассейне, пострадала от землетрясения силой 5,3 балла. По сведениям Средиземноморского сейсмологического центра, самые сильные толчки ощущались в 9:33 утра по местному времени (18:33 по Москве).

Землетрясение также ощущалось в Гаити, которое разделяет остров с Доминиканской Республикой, и неподалёку от территории США — Пуэрто-Рико. Данных о разрушениях и пострадавших нет.