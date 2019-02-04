В Доминиканской Республике произошло сильное землетрясение

Доминиканская Республика, расположенная в Карибском бассейне, пострадала от землетрясения силой 5,3 балла. По сведениям Средиземноморского сейсмологического центра, самые сильные толчки ощущались в 9:33 утра по местному времени (18:33 по Москве).
Землетрясение также ощущалось в Гаити, которое разделяет остров с Доминиканской Республикой, и неподалёку от территории США — Пуэрто-Рико. Данных о разрушениях и пострадавших нет.
Asi luce el Estadio Felix Sanchez a la espera de que todos juntos lo llenemos y dejemos saber al mundo que el futbol es una realidad que crece en República Dominicana #somosdominicanos #somosguerreros pic.twitter.com/w6sh771RUy— Atlético Pantoja (@atleticopantoja) 4 февраля 2019 г.
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