В Сочи появилось граффити в память о Децле

Как отмечается, музыкант открыл арт-мастерам, изобразившим его, культуру русского хип-хопа, в которую они "втянулись с головой".

Граффити с изображением Кирилла Толмацкого, известного как рэпер Децл, появилось в Сочи. Рядом с портретом исполнителя написаны слова: "Кто ты?" — название одной из его песен и дебютного альбома.

Авторы изображения — стрит-арт-команда Youfeelmyskill. В её группе в соцсети "ВКонтакте" сообщается, что со смертью Децла ушла целая эпоха.

Напомним, Кирилл Толмацкий скончался 3 февраля после выступления в Ижевске. Прощание и похороны музыканта пройдут в Москве 6 февраля. Предварительная причина смерти Децла — сердечная патология.