"Так и не пересеклись". Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

Рэпер Мирон Фёдоров, известный как Oxxxymiron, выложил в "Твиттере" свою переписку с Децлом. В публикации указано, что она состоялась в 2017 году.
— RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо, — написал Oxxxymiron.
RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо. Отчасти именно через отрицание такого хип-хопа такие, как я смогли в свое время сформулировать свой ответ.— Oxxxymiron (@norimyxxxo) February 4, 2019
В итоге так и не пересеклись. pic.twitter.com/VtFb0j7vl4
В той переписке Фёдоров признался, что не раз негативно высказывался по поводу произведений Децла, но рад, что, несмотря на это, может "нормально говорить" с ним.
Толмацкий в ответ предположил, что можно было бы наладить контакт, если бы удалось встретиться лично.
— В итоге так и не пересеклись, — заключил Oxxxymiron.
Как ранее писал Лайф, рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после своего концерта в Ижевске. Ему было 35. Предварительная причина смерти — патология сердца. Прощание и похороны пройдут в Москве 6 февраля.
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