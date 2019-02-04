"Так и не пересеклись". Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

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"Так и не пересеклись". Oxxxymiron опубликовал переписку с Децлом

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Фото: © oxxxymiron.com

Рэпер признался, что скептически относился к творчеству Кирилла Толмацкого, но во многом благодаря этому смог начать своё собственное.

Рэпер Мирон Фёдоров, известный как Oxxxymiron, выложил в "Твиттере" свою переписку с Децлом. В публикации указано, что она состоялась в 2017 году.

— RIP Децл. Никогда его не слушал и принимал, стебался, но то, что он подготовил почву для следующих рэп-волн, отрицать глупо, — написал Oxxxymiron.

В той переписке Фёдоров признался, что не раз негативно высказывался по поводу произведений Децла, но рад, что, несмотря на это, может "нормально говорить" с ним.

Толмацкий в ответ предположил, что можно было бы наладить контакт, если бы удалось встретиться лично.

— В итоге так и не пересеклись, — заключил Oxxxymiron.

Как ранее писал Лайф, рэпер Децл умер в ночь на 3 февраля 2019 года после своего концерта в Ижевске. Ему было 35. Предварительная причина смерти — патология сердца. Прощание и похороны пройдут в Москве 6 февраля.

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