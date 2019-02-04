В Нальчике умер полицейский, раненный во время нападения на пост ДПС

Полицейский, получивший ранения во время нападения на пост ДПС 24 января в Нальчике, скончался. Об этом сообщили в УМВД по Кабардино-Балкарии.

— Сегодня, 4 февраля, ушёл из жизни инспектор ДПС отдела ГИБДД УМВД России по г. о. Нальчик старший лейтенант полиции Аслан Балкаров. Ему было 27 лет. У Аслана Балкарова остались жена и дочь, — говорится в сообщении.

Напомним, вечером 24 января экипаж ДПС остановил машину для проверки документов. В этот момент рядом по тротуару шли четверо мужчин. Они набросились на полицейских с ножами. Балкаров получил серьёзные ранения. Сотрудники ДПС в ответ открыли огонь. Трое из нападавших были убиты, ещё один ранен.