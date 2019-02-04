В Росстате объяснили причины рекордного роста ВВП в 2018 году

Экономике страны помогли в том числе успехи в добыче полезных ископаемых, торговле и строительстве.

Высокий рост российского валового внутреннего продукта в прошлом году произошёл благодаря добыче полезных ископаемых, а также оптовой и розничной торговле, заявили в Росстате. Кроме того, помогли успехи в строительстве.

— Данная оценка ВВП основана на оперативных внутригодовых данных федеральных статистических наблюдений о результатах деятельности организаций с учётом уточнений респондентов, — сказано в комментарии ведомства.

Как ранее писал Лайф, в 2018 году ВВП страны вырос на 2,3 процента. Это больше, чем прогнозировали в Минэкономразвития и Центробанке. И это самый высокий показатель за последние несколько лет.