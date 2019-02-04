Сотни человек у администрации Порошенко требуют расследовать убийство активистки

Среди собравшихся на митинге были друзья журналистки, которой плеснули в лицо кислотой.

Около 200 человек приняли участие в митинге у здания Администрации Президента Украины Петра Порошенко, пишет УНИАН. Они потребовали наказать виновных в убийстве активистки Екатерины Гандзюк.

Манифестанты растянули баннеры с надписями: "Кто заказал Катю Гандзюк?" и скандировали аналогичный вопрос хором. Среди собравшихся были и друзья убитой.

Акція під Адміністрацією Президента: хто замовив Катюк Гандзюк? Активісти вимагають виключити із лав блоку Петра Порошенка голову ОДА Гордєєва і його заступника Рищука, яких підозрюють у причетності до нападу на Катю. pic.twitter.com/MbwDLZqV6x — ЦПК / Шабунін (@Shabunin) February 4, 2019

Все заявили, что считают причастными к преступлению главу Администрации Херсонской области Андрея Гордеева и его заместителя Евгения Рищука. Участники митинга призвали уволить этих людей и обратились к президенту страны помочь расследованию.

После этого протестующие направились к офису бывшего премьера Украины, лидера партии "БатькОвщина" Юлии Тимошенко, чтобы продолжить акцию там. Стоит отметить, что отец Гандзюк ранее заявил, что именно в "БатькОвщине" состоят предполагаемые заказчики преступления.

Как ранее писал Лайф, в июле 2018 года советнице мэра Херсона и журналистке Екатерине Гандзюк плеснули в лицо кислотой. В ноябре женщина скончалась.