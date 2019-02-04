В СК рассказали об "определённых подвижках" в деле об убийстве Немцова

В Следственном комитете РФ заявили о подвижках в поисках заказчика и организатора убийства политика Бориса Немцова в Москве. Об этом в интервью газете "Коммерсант" рассказал зампредседателя СКР Игорь Краснов.

— Определённые подвижки по этому и другим громким делам есть, но выносить их на суд общественности преждевременно. К тому же интервью могут прочитать и фигуранты расследований. Зачем им преподносить все тонкости нашей работы на блюдечке с голубой каёмочкой? — отметил Краснов.

Напомним, Борис Немцов был убит в центре Москвы 27 февраля 2015 года. За убийство политика осуждён Заур Дадаев. По версии следствия, предполагаемым заказчиком является бывший офицер батальона "Север" Руслан Мухудинов.