В Грузии скончалась актриса Гуранда Габуния

В Тбилиси на 81-м году жизни скончалась известная актриса Гуранда Габуния. Об этом сообщает грузинский "Первый канал" со ссылкой на её близких.

— Габуния умерла в результате болезни в возрасте 80 лет, — говорится в сообщении.

С 1961 года, по окончании Тбилисского театрального института, актриса работала в Театра имени Шоты Руставели. В 1975 году перешла в Театр им. Котэ Марджанишвили, где и проработала до последних дней своей жизни.

При жизни Габуния неоднократно была удостоена национальной премии Грузии "Лучшая актриса года", являлась лауреатом театральной премии им. Котэ Марджанишвили. В 2007 году указом Владимира Путина была награждена медалью Пушкина. В прошлом году удостоена высшего звания и награды Министерства культуры Грузии "Жрица искусства".

Она сыграла в 22 фильмах, среди которых — "Экипаж" (1979), "Цвет граната" (1968), "Вальс на Печоре" (1992), и сериалах "Курсанты" (2004).