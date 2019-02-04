МИД РФ направил ноту Франции из-за публикации с обвинениями Макрона в адрес RT

МИД России направил ноту в Посольство Франции из-за публикации в СМИ якобы слов Эмманюэля Макрона о "вмешательстве" RT в ситуацию с протестами "жёлтых жилетов". Ведомство просит прояснить, говорил ли эти слова французский лидер, насколько точно его процитировало издание, с чем связаны эти высказывания и насколько это соответствует официальной позиции Парижа.

— В частности, согласно этой публикации, представителей "жёлтых жилетов", которые выступают в СМИ, он назвал, извините за цитату, "придурками"... Он вновь обвинил российские СМИ, в частности RT и Sputnik, в том, что это пропагандисты, — заявила в интервью RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Она напомнила, что на днях во французской прессе появилась публикация о том, что в ходе встречи с журналистами, которая проходила в закрытом режиме, Макрон "позволил себе весьма специфические высказывания" как в отношении российских СМИ, так и в отношении внутриполитических событий во Франции. RT отмечает, что речь идёт об издании Le Point.