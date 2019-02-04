Черчесов рассказал о самочувствии Моуринью после падения на лёд на матче КХЛ

Главный тренер сборной России Станислав Черчесов рассказал журналистам, что Жозе Моуринью чувствует себя нормально после падения на лёд перед матчем КХЛ между омским "Авангардом" и петербургским СКА.

— С Жозе всё нормально, волноваться не надо. Я только что набрал Эдуарду Безуглову (главврач сборной России по футболу), он провёл с ним консультацию, поэтому я думаю, что всё будет нормально, — приводит его слова ТАСС.

Ранее Лайф сообщал, что португальский тренер Жозе Моуринью поскользнулся и упал на лёд во время символического вбрасывания, которое он провёл перед матчем КХЛ "Авангард" — СКА, закончившимся уверенной победой омского клуба.