Экс-глава банка "Открытие" объявлен в розыск за растрату 34 млрд рублей

По данным следствия, вместе с сообщниками он разместил на бирже облигации, реальная стоимость которых была вдвое меньше номинальной.

Экс-главу банка "Открытие" Евгения Данкевича заподозрили в растрате 34 миллиардов рублей, рассказал заместитель председателя Следственного комитета России Игорь Краснов в интервью "Коммерсанту".

По его словам, следствие установило, что в 2017 году Данкевич вступил в преступный сговор с руководителями компаний "01 групп" и "01 групп финанс".

По данным СКР, они разместили на Московской бирже 40 миллионов облигаций по номинальной стоимости в 1 тысячу рублей. Их реальная стоимость была вдвое меньше.

В итоге "01 групп" незаконно получила 34 миллиарда рублей и этими деньгами погасила долг по кредиту в "Открытии".