Елизавета II написала письмо девятикласснику из Орска

Письмо от королевы Великобритании Елизаветы II, адресованное девятикласснику Ивану Ворожейкину из города Орска Оренбургской области, стало настоящей местной сенсацией, передаёт "Российская газета".

— Чтобы знаменитость ответила, достаточно просто вежливого письма. Не следует прямо сообщать, что хотел бы получить автограф, об этом можно упомянуть между строк, — рассказал он журналистам.

По информации издания, коллекция автографов у Ивана уже насчитывает более ста подписей известных людей. Среди его "экспонатов" есть и автограф Владислава Третьяка, и Владимира Жириновского.

В отличие от его западных коллег, среди которых канцлер Германии Ангела Меркель, президент Франции Эмманюэль Макрон, премьер-министр Канады Джастин Трюдо, президент Словакии Андрей Киска, президент Чехии Милош Земан и многие другие.