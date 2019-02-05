"Ясный сигнал". В Европарламенте отказались считать Россию партнёром

Россию нельзя считать стратегическим партнёром Евросоюза, заявила заместитель председателя Европейской народной партии Сандра Калниете. Об этом говорится в докладе, фрагменты которого приводит РИА "Новости".
— ЕС должен послать ясный сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся, — отметила Калниете.
По её словам, партия заняла такую позицию, потому что Евросоюз не признаёт присоединения Крыма к России. Кроме того, Брюссель винит Москву в дезинформации и кибератаках против стран Европы.
Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте
- Популярные
- По времени