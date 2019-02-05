"Ясный сигнал". В Европарламенте отказались считать Россию партнёром

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"Ясный сигнал". В Европарламенте отказались считать Россию партнёром

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Фото: © РИА "Новости"/Алексей Витвицкий

В одной из партий напомнили, что Европа не признаёт воссоединения Крыма с Россией, и обвинили Москву в дезинформации и кибератаках на европейские страны.

Россию нельзя считать стратегическим партнёром Евросоюза, заявила заместитель председателя Европейской народной партии Сандра Калниете. Об этом говорится в докладе, фрагменты которого приводит РИА "Новости".

— ЕС должен послать ясный сигнал о дальнейших санкциях, если незаконные действия России продолжатся, — отметила Калниете.

По её словам, партия заняла такую позицию, потому что Евросоюз не признаёт присоединения Крыма к России. Кроме того, Брюссель винит Москву в дезинформации и кибератаках против стран Европы.

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