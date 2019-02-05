Захарова рассказала, где находится "эпицентр" кампании против российских СМИ

Эпицентр массовой кампании против российских СМИ находится в Брюсселе, заявила в интервью RT официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
— Это настоящая заказная хорошо отрежиссированная кампания. Мы знаем, где находится эпицентр и откуда происходит дирижирование всем процессом. Это, безусловно, Брюссель, но также и наши заокеанские партнёры, — отметила она.
По словам Захаровой, действия против журналистов совершаются под "надуманным и просто выдуманным" предлогом.
— Блокируются в первую очередь эти СМИ и не дают работать именно этим журналистам. Нет никакой фактуры, которую можно было бы предъявить российским журналистам, российским СМИ, российским изданиям в качестве некой "обвинительной базы", — подчеркнула она.
Ранее Захарова также рассказала, что МИД РФ направил ноту Франции из-за публикации в СМИ якобы слов Эмманюэля Макрона о "вмешательстве" RT в ситуацию с протестами "жёлтых жилетов".
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