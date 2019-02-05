Тела погибших в ДТП с автобусом под Калугой доставили в Смоленскую область

По данным Следкома, погибли трое детей и четверо взрослых. 5 февраля пройдут похороны.

Тела семерых погибших в аварии с автобусом в Калужской области доставили в Ярцевский район Смоленской области, пишет РИА "Новости" со ссылкой на главу района Владимира Макарова.

Сообщается, что опознание жертв прошло 3 февраля. 5-го состоятся похороны.

По данным следственного комитета, авария унесла жизни трёх девочек, одной из них было 7 лет, двум другим — по 8. Погибли также четыре женщины.

Как сообщал Лайф, авария произошла утром 3 февраля 2019 года. Автобус вёз 25 детей и 16 взрослых из Смоленской области в Калугу на конкурс в местную филармонию. Водителя задержали. По предварительной версии, он не справился с управлением из-за снежного заноса.