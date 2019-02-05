Президент Бразилии остаётся в больнице из-за осложнений после операции

Он был ранен ножом во время встречи с избирателями в сентябре прошлого года и перенёс уже три операции.

Президент Бразилии Жаир Болсонару вынужден остаться в больнице ещё на одну неделю из-за осложнений после перенесённой операции. Об этом сообщает телеканал Globo.

— Президент пробудет ещё как минимум неделю в больнице. Он будет выписан только после окончания лечения антибиотиками, которое началось в воскресенье вечером, — говорится в сообщении.

По информации журналистов, причиной для этого послужило ухудшение состояния бразильского лидера после проведённой операции по удалению костоломного мешка, который ему имплантировали из-за ножевого ранения в живот, полученного во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора на юго-востоке Бразилии.