Президент Бразилии остаётся в больнице из-за осложнений после операции

Президент Бразилии Жаир Болсонару вынужден остаться в больнице ещё на одну неделю из-за осложнений после перенесённой операции. Об этом сообщает телеканал Globo.
— Президент пробудет ещё как минимум неделю в больнице. Он будет выписан только после окончания лечения антибиотиками, которое началось в воскресенье вечером, — говорится в сообщении.
По информации журналистов, причиной для этого послужило ухудшение состояния бразильского лидера после проведённой операции по удалению костоломного мешка, который ему имплантировали из-за ножевого ранения в живот, полученного во время встречи с избирателями в городе Жуис-ди-Фора на юго-востоке Бразилии.
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