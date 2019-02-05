Папа римский во время поездки по Эмиратам процитировал Достоевского

Папа римский Франциск, находясь в апостольской поездке в ОАЭ, во время своего выступления, посвящённого межрелигиозному диалогу, процитировал роман "Братья Карамазовы" русского писателя Фёдора Достоевского. Об этом сообщает Vatican News.

— Мы не можем объявить братство и затем действовать противоположным образом. Согласно современному автору, "лгущий самому себе и собственную ложь свою слушающий до того доходит, что уж никакой правды ни в себе, ни кругом не различает, а стало быть, входит в неуважение и к себе, и к другим", — сказал он.

Он также подчеркнул, что прибыл в Абу-Даби как "брат, который ищет мира со своими братьями", и призвал верующих всех религий объединиться, чтобы "пройти через бушующие моря мира" и "демилитаризовать" сердца людей.

Ранее Лайф сообщал, что папа римский Франциск стал первым главой Римской церкви, который отправился с визитом на Аравийский полуостров.