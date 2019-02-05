"Это беспокоит нас". Турция призвала Россию и США продолжить диалог по ДРСМД

В Анкаре заявили, что отказ обеих сторон от своих обязательств по договору ведёт к новой гонке вооружений.

Турция выступила за продолжение переговоров между Россией и США по Договору о ликвидации ракет средней и меньшей дальности. Об этом заявил официальный представитель турецкого лидера Ибрагим Калын. Его слова приводит Anadolu.

— Это беспокоит всех нас... Мы обращаемся с призывом ко всем сторонам: если в соглашении нужно что-то пересмотреть, то это нужно сделать при помощи диалога, — сказал он.

Калын добавил, что отказ Вашингтона и Москвы от обязательств по соглашению — путь к новой гонке вооружений.

Как сообщал Лайф, 2 февраля 2019 года США уведомили Россию о приостановке своего участия в договоре о ликвидации ракет. Аналогичное заявление сделал президент России Владимир Путин.