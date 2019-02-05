"Всё не так невинно". В Эстонии призвали отказаться от "Тотального диктанта"

Глава Минюста Эстонии Урмас Рейнсалу призвал власти страны отказаться от проведения акции "Тотальный диктант", столицей которой в этом году стал Таллин. Об этом он написал на своей странице в "Фейсбуке".

— Это не та новость, которой стоит радоваться, и она вовсе не так невинна, как классические занятия чистотой русского языка. <...> Это событие не филологических, а политических мотивов, и в такой форме оно несёт идеологическую символическую ценность, не соответствующую интересам Эстонии, — написал он.

По его мнению, властям страны следовало бы сосредоточиться на проблеме перевода системы образования на эстонский язык. Он также назвал "чудом" тот факт, что акция не проходит на Украине.

Ранее Лайф сообщал, что столицей проведения "Тотального диктанта" в 2019 году стал город Таллин. Акция пройдёт 13 апреля более чем в 70 странах мира.