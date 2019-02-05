Умерла баронесса фон Дрейер, ставшая гражданкой России в 100 лет

В единении со своей исторической родиной дочь белого эмигранта прожила всего три года.

Баронесса Ирина фон Дрейер, которая в 100 лет получила гражданство России, скончалась во Франции на 104-м году жизни. Об этом РИА "Новости" сообщил её сын.

Он добавил, что похороны пройдут в православной часовне Сент-Женевьев-де-Буа.

Напомним, в 2015 году баронесса фон Дрейер стала гражданкой России по указу президента Владимира Путина. Женщина, которая не была на родине десятки лет, приехала в Россию отмечать своё 100-летие.

Ирина фон Дрейер была дочерью белого эмигранта Владимира фон Дрейера. Она родилась в Москве в 1915 году, однако спустя пять лет вместе со всей семьёй уехала за границу.