До 2021 года в России заработают онлайн-суперсервисы

В России к 2021 году будут созданы суперсервисы — комплексы цифровых госуслуг. Президиум правительственной комиссии определил 25 приоритетных жизненных ситуаций, для которых будут разработаны эти сервисы. Об этом сообщается на сайте кабмина.

— Для реализации каждого из 25 суперсервисов будет сформирована отдельная команда цифровой трансформации, — говорится в сообщении.

Предполагается, что после 2021 года россияне, например, смогут онлайн оформить пенсии и медицинские справки, паспорта, подать документы на поступление в вуз или заявление в правоохранительные органы, зарегистрироваться при переезде в другой регион, обжаловать штраф, получить разрешение для бизнеса. В списке также суперсервисы по образованию в России для иностранцев.