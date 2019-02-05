"Надежды нет". Американский политик оценил шансы на сохранение ДРСМД

Москва и Вашингтон в равной степени ответственны за ситуацию с Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности, шансов на сохранение соглашения уже не осталось. Так считает бывший координатор Белого дома по вопросам контроля над вооружениями (2009–2013) Гэри Сеймор.

— Думаю, администрация Трампа осталась бы в ДРСМД, если бы Россия уничтожила ракеты, нарушающие этот договор. Однако Москва не признаётся в том, что нарушает договор, и не пойдёт на уничтожение этих ракет, так что договор мёртв, — заявил Сеймор ТАСС.

Он также добавил, что пока рано строить догадки о том, "согласятся ли США продлить" Договор о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), так как нет даже ясности, кто будет американским президентом в 2021 году, когда истекает срок соглашения.

Напомним, 2 февраля США официально нотой Госдепа уведомили Россию о приостановке своего участия в ДРСМД и о запуске процесса выхода из соглашения. В этой связи российский лидер Владимир Путин заявил, что Москва зеркально отвечает на действия США.