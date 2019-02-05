В Киеве пассажирам пришлось самим толкать троллейбус до остановки — видео

Читайте также

В Киеве пассажирам пришлось самим толкать троллейбус до остановки — видео

7

Внезапная поломка троллейбуса на одной из киевских улиц могла спровоцировать серьёзную пробку, если бы не добродушные пассажиры, которые решили спасти автомобилистов от затора и дотолкали сломанный транспорт до остановки, передаёт "Киев оперативный".

В описании к видео так и написано: "Прекрасный пример человечности: люди вышли и просто дотолкали транспортное средство до остановки, чтобы предотвратить пробку для других участников дорожного движения".

Впрочем, и тут нашлись комментаторы, упрекнувшие пассажиров, которые, несмотря на поломку, всё-равно сидели и ждали, когда другие люди дотолкают троллейбус до остановки, хотя могли бы выйти раньше, раз не собирались помогать.

Главные новости дня читайте в нашем паблике Вконтакте

  • Популярные
  • По времени
Похоже, что вы используете блокировщик рекламы :(
Чтобы пользоваться всеми функциями сайта, добавьте нас в исключения!
как отключить
×